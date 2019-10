Il cacao è la base del cioccolato originale e naturale. I semi di cacao sono il frutto dell’albero omonimo. Tali alberi crescono abbondantemente nelle regioni tropicali dell’America centrale e meridionale.

I semi di cacao sono stati consumati per oltre 3000 anni da culture come i Maya per la loro vasta gamma di benefici per la salute.

Il cacao crudo biologico è un superfood ricco di fitonutrienti, che contiene elevate quantità di ferro, magnesio, zolfo e molti altri.

Il cacao può migliorare la salute cardiovascolare

Diversi studi hanno dimostrato che seguire una dieta abbondante in alimenti vegetali ricchi di fitonutrienti può ridurre lo sviluppo di malattie come le malattie cardiovascolari e persino il cancro.

Grazie al suo alto contenuto di fitonutrienti, è considerato uno degli alimenti più ricchi di antiossidanti al mondo.

Il cacao può abbassare la pressione sanguigna

È stato dimostrato che il cacao ha un effetto benefico sulla funzione vascolare, sulla resistenza all’insulina, sulla pressione sanguigna.

Combatte l’invecchiamento

Un 2014 ha studiato gli effetti del cacao sull’invecchiamento prematuro della pelle.

Lo studio clinico in doppio cieco di dodici settimane ha mostrato che i pazienti che hanno consumato la più alta polvere di cacao in flavanolo hanno riportato una pelle più soda e meno danni del sole, rispetto al gruppo placebo.

Il cacao può aiutare a prevenire l’anemia

Il ferro è necessario per i nostri globuli rossi per trasportare nutrienti e ossigeno nelle nostre cellule.

A causa di vari fattori che contribuiscono, la carenza di ferro è una delle forme più comuni di malnutrizione.

A livello globale, il 50% dei casi di anemia è attribuibile a carenza di ferro.

La carenza di ferro può essere prevenuta e i bassi livelli sierici di ferro possono essere corretti aumentando il consumo di alimenti ricchi di ferro.

Il cacao, una ricca fonte di ferro nella dieta, potrebbe quindi essere utile per prevenire la carenza.

1 oncia di cioccolato fondente contiene circa il 20% della RDA di ferro, rendendola una fonte eccellente. Il cacao crudo ne ha ancora di più.

C’è un altro fattore da prendere in considerazione con il ferro, e questo è l’assorbimento. Le piante contengono ferro non eme, che non è facilmente assorbito come ferro eme da fonti animali.

Per migliorare l’assorbimento del ferro, si consiglia di combinarlo con alimenti contenenti vitamina C.

Fortunatamente, esso contiene naturalmente vitamina C, migliorando l’assorbimento del ferro.

Può combattere la stanchezza cronica

La teobromina e la feniletilamina (PEA) sono stimolanti naturali che possono stimolare il corpo e la mente per combattere la stanchezza.

Uno studio del 2010 che ha coinvolto 24 partecipanti sani ha dimostrato che tale alimento ha contribuito ad aumentare la pressione arteriosa sistolica ambulatoriale 24 ore su 24, riducendo al contempo la pressione arteriosa sistolica centrale.