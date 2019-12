Buone Feste 2019, Google festeggia la Vigilia con il doodle del 24 dicembre

Il nuovo doodle di Google del 24 dicembre per augurare buone feste 2019 e una serena Vigilia di Natale. Che cosa si sono inventati questa volta?

Buone Feste 2019 è il motto di Google con il suo doodle del 24 dicembre, che andrà avanti per tutte le festività!

Vigilia di Natale con il doodle di Google

Google stupisce tutti i giorni con il suo doodle, che oramai è diventato simbolo e tradizione per i più curiosi e per chi si aspetta una grafica sempre nuova.

Dopo quello del 23 dicembre che annunciava l’inizio delle festività natalizie, oggi c’è una palla di neve magica ad attendere tutti gli utenti. Dentro la palla l’animazione ci porta per mano in giro per il mondo nel viaggio di Babbo Natale che questa notte porterà i regali ai più piccoli (ma anche agli adulti!).

Un albero di Natale addobbato con la neve che scende e poi per incanto la palla si gira e ci si ritrova dall’altra parte del mondo, con il passaggio di Babbo Natale e la sua slitta trainata dalle renne. Insomma, per Google tradizione pura condita da un pizzico di fantasia e allegria.

Cosa avranno ideato per domani, giorno di Natale?

Significato della Vigilia di Natale

La vigilia di Natale ha una valenza simbolica per i credenti cristiani che – come vuole la tradizione – dedicano questa giornata all’attesa della nascita di Gesù all’interno della grotta di Betlemme – in Palestina.

Per i bambini invece è la notte dove passa Babbo Natale e lascia tutti i regali sotto l’albero, così da svegliarsi al mattino e trovare quello che hanno richiesto nella loro letterina!

Non ci resta che attendere il nuovo doodle di domani e augurarvi una Buona Vigilia di Natale!