Bruno Vespa, stasera il faccia a faccia Salvini – Renzi: ecco cosa accadrà in 75 minuti

Porta a Porta di Bruno Vespa apre il sipario al duello che tutti i telespettatori stanno attendendo: Matteo Salvini con Matteo Renzi. Ecco cosa accadrà

Porta a Porta con Salvini e Renzi

Matteo Salvini e Matteo Renzi sono pronti a confrontarsi questa sera a Porta e Porta, per parlare di politica e il bene del Paese. Un incontro/scontro storico che vedrà di due schieramenti che si combattono da sempre dover chiarire alcune posizioni e discutere di temi del presente.

Si sono preparati con il rispettivo staff, ma hanno anche un dettaglio in comune: il Premier Giuseppe Conte.

Ci saranno 75 minuti messi a disposizione dal padrone di casa, con una grande vetrina dove potranno esporre tutti i temi e le iniziative che si svolgeranno questo fine settimana: da una parte c’è Renzi con la Leopolda (dove verrà anche dato l’esito finale della scelta del logo). Dall’altra parte invece Salvini con la sua manifestazione in piazza contro il Governo.

L’avversario in comune dei due politici è Giuseppe Conte, anche se Renzi sostiene il Governo attuale e Salvini non è concorde con molti dettagli.

Cosa accadrà questa sera a Porta a Porta

I due leader arriveranno negli studi Rai per le 18 dove si registrerà la puntata che andrà in onda questa sera, su Rai Uno alle 22.50. Non ci saranno regole, copioni o “censure”: nella prima mezz’ora dovranno rispondere alle domande del conduttore per poi passare a quelle dei giornalisti presenti.

I due Matteo si sono già lanciati qualche frecciatina su Twitter, come Renzi:

“per tutti quelli che credono che i due matteo siano la stessa cosa”

Con Salvini che affonda: