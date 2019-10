Italia Viva, gli italiani chiamati da Matteo Renzi: “Scegliete voi il simbolo”

Matteo Renzi chiama gli italiani per scegliere il simbolo di Italia Viva e diventare 2.0

Italia Viva entra nell’era 2.0 e Matteo Renzi invita gli italiani a scegliere il simbolo che più aggrada tra i tre proposti. Ecco come fare

La proposta di Matteo Renzi

Matteo Renzi approfitta della tecnologia e del mondo in 2.0 per chiamare gli italiani e chiedere aiuto. Un aiuto non in termini di problemi legati al Paese ma per qualcosa di divertente.

Renzi ha deciso così di affidare il compito della scelta del simbolo del suo nuovo Partito diretamente agli utenti del Web:

“mi piace pensare che questa nostra nuova casa sia un luogo ricco di partecipazione”

Invitando tutti gli utenti ad esprimere la propria preferenza durante l’arco di tutta questa settimana.

Non mancano i commenti sulla sua pagina ufficiale Facebook, tra concordi e discordi che animano il processo di scelta:

“lavorateci ancora manca un elemento ecologico”

Non solo, perché secondo molti italiani manca anche il tricolore che dovrebbe delineare il fatto di una Italia presente. Insomma, una discussione molto accesa che ha già portato – solo nella prima ora di apertura del sondaggio – a cinque mila votazioni.

Dove votare il simbolo di Italia Viva

Per votare uno dei tre simboli proposti basta andare sul sito ufficiale del partito e cliccare su quello che si preferisce. Il più votato diventerà il simbolo ufficiale e sarà presentato sabato prossimo alle ore 18 durante la Leopolda:

“sarà un momento di grande festa. facciamo una cosa diversa: decidiamo il logo insieme!”

Le tre alternative hanno un unico dettaglio similie, ovvero la scritta del partito variando sullo sfondo e sui colori dello stesso – da un rosa molto acceso sino alle ali di gabbiano che indicano libertà e movimento.

I voti sono già tantissimi, così come i commenti, e non resta che attendere sabato prossimo per scoprire il nuovo logo.