Bruce Springsteen, il concerto a Milano non si farà, il sindaco: “Il Comune non c’entra”

Milano e lo stadio di San Siro non ospiteranno nel 2022 nessun concerto di Bruce Springsteen.

Ad annunciare la notizia è stato Claudio Trotta, fondatore della Barley Arts e Slow Music che segue il rocker americano che l’anno prossimo ha in programma quello che potrebbe essere il suo ultimo tour.

Il celebre artista ha cantato sette volte allo stadio di Milano nella sua carriera, la prima è accaduta nel 1985.

Il sindaco della città, Beppe Sala, ha rivelato che il Comune di Milano “non c’entra nulla” col fatto che Bruce Springsteen non terrà un concerto a San Siro nel 2022.

Claudio Trotta, venerdì mattina aveva rivelato che non ci sarebbe stato modo di portare Springsteen a Milano.

Sala ha detto chiaramente:

“Io non posso firmare un contratto per la cessione della governance e poi dire ‘fai come voglio io”