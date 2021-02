Bruce Springsteen, arrestato in New Jersey per guida in stato di ebbrezza

La notizia risale allo scorso 14 novembre, ma sarebbe stata tenuta segreta fino ad oggi.

Il cantante avrebbe ammesso le proprie colpe e collaborato con gli agenti al momento del suo arresto.

Lo hanno fermato ed arrestato per guida in stato di ebbrezza. È la notizia trapelata in queste ore.

Protagonista del fermo il cantante rock Bruce Springsteen, arrestato lo scorso 14 novembre.

La notizia è trapelata soltanto in queste ore. Stando a quanto riporta il sito americano Tmz, The boss è stato arrestato lo scorso 14 novembre, nei pressi di Sandy Hook, nel New Jersey.

Springsteen è stato fermato con l’accusa di guida in stato di ebbrezza, guida spericolata e consumo di alcol in una zona chiusa.

Stando alla fonte americana, il cantante non avrebbe opposto resistenza al momento dell’arresto, ammettendo le proprie colpe.

Nelle prossime settimane intanto è atteso in Tribunale per deporre.

Ritirato lo spot del Super bowl

La notizia del suo arresto è arrivata a pochi giorni dal Super Bowl dove Springsteen ha partecipato ad uno spot pubblicitario per la casa automobilistica, Jeep.

Nel video, il cantante ha lanciato un appello a riunire l’America dopo un periodo di dure divisioni politiche e sociali.

Come riferisce anche Il Giornale, Stellantis, la casa madre di Jeep, quando è trapelata la notizia del suo arresto, ha annunciato il ritiro temporaneo dello spot con protagonista proprio il rocker.

“Sarebbe inappropriato commentare i dettagli di una questione di cui abbiamo solo letto e che non possiamo confermare. Ma è anche corretto mettere in stand-by lo spot fino a quando non saranno accertati i fatti”,

ha spiegato un portavoce della Jeep.

Al momento, l’artista non ha commentato l’accaduto, né sono arrivate repliche dal suo entourage.

Il cantante è atteso con 3 concerti allo stadio Meazza di Milano per il prossimo anno.