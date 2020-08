Una lite sfociata in tragedia quella avvenuta nella serata di ieri a Brindisi: una donna ha colpito il marito con l’acido.

L’uomo, 52 anni, è ora ricoverato in gravissime condizioni. I due erano in auto, quando la donna gli ha gettato addosso dell’acido muriatico; il 52enne è ora ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Brindisi.

La ricostruzione dell’aggressione

Ha riportato ustioni sull’80% del corpo l’uomo che da ieri è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Perrino. Come riferisce anche Fanpage, la vittima dell’aggressione, un 52enne di Brindisi, era in auto con la moglie, quando la donna, al culmine di una lite, l’ha colpito con dell’acido muriatico.

Il 52enne è riuscito a scendere dall’auto e a chiedere aiuto in un negozio lì accanto. Alcuni passanti si sono fermati poi per prestare soccorso, in attesa dell’ambulanza.

Gli operatori del 118 hanno trasferito il 52enne all’ospedale Perrino. L’acido gli ha provocato ustioni sull’80% del corpo: le sue condizioni sono molto gravi.

All’arrivo delle forze dell’ordine, la moglie era ancora in auto. La donna ha necessitato dell’intervento dei sanitari per le ustioni alle mani. È tuttora ricoverata in ospedale e non avrebbe ancora fornito alcuna motivazione del suo gesto.

La scena ripresa dalle telecamere di sorveglianza

A riprendere tutta la scena dell’aggressione sono state le telecamere di sorveglianza delle attività commerciali limitrofe.

Dalle immagini, si vedono i due coniugi litigare animatamente, poi la donna estrae una bottiglietta di acido e colpisce il marito. L’uomo, a fatica, riesce a scendere dall’auto per chiedere aiuto. La moglie resta in auto, fino all’arrivo dei Carabinieri, che l’hanno arrestata.

È tuttora piantonata in ospedale.