Brexit, uscita dall’Unione Europea approvata: il sí del Parlamento europeo

Il parlamento approva definitivamente la Brexit con l’uscita della Gran Bretagna dall’Europa: 621 i voti favorevoli, 49 i contrari e 13 gli astenuti.

Via libera alla Brexit con una larga maggioranza ma con tanta commozione sulle note del Valzer delle Candele.

Uscita dall’euro approvata a Bruxelles

La Brexit è ormai una realtà. L’Europarlamento ha votato a maggioranza all’uscita della Gran Bretagna dall’Europa con 621 voti favorevoli (solo 49 i contrari e 13 gli astenuti). L’uscita effettiva avverrà il prossimo 31 gennaio. Successivamente, avranno il via i negoziati sul futuro dei rapporti tra Europa e Gran Bretagna.

Un divorzio avvenuto con non poca commozione. Gli europarlamentari, infatti, hanno intonato il Valzer delle Candele (Auld Lang Syne), un canto scozzese usato per dire addio. Ad esempio, si canta nei paesi anglofoni, la notte di San Silvestro per salutare il vecchio anno che se ne va. Tenendosi per mano durante il canto, gli europarlamentari si sono salutati abbracciandosi, qualcuno con le lacrime agli occhi.

La gioia del Brexit Party

Tutt’altre lacrime sono state quelle del partito britannico dedicato alla Brexit con a capo Nigel Farage. Lo stesso che ha sostenuto di amare l’Europa ma non l’Unione Europea. Michel Barnier, il capo negoziatore Ue per la Brexit ha promesso che in futuro si agirà per difendere gli interessi dell’Ue.

David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, come si legge su Repubblica, ha affermato: