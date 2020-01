Brexit, la Regina Elisabetta ha firmato: via al 31 gennaio

La Regina Elisabetta ha firmato per la Brexit. L’annuncio del Royal Assent è arrivato oggi alla Camera dei Comuni per la gioia di Boris Johnson.

L’accordo sulla Brexit diventa oggi legge in tutta la Gran Bretagna.

Brexit, c’è la firma della Regina

Fortemente voluto da Boris Johnson, l’accordo sulla Brexit diventa oggi legge a seguito dell’incontro avvenuto oggi a Bruxelles. Anche la Regina Elisabetta ha apposto la sua firma (Royal Assent) sullo European Union Withdrawal Agreement Act. Un iter che si è concluso ieri dal 2016, dopo tre anni e 7 mesi, cioè dal referendum. L’annuncio della firma della Regina è arrivato oggi alla Camera dei Comuni ottenendo gli applausi di deputati come Tory ed Evans. L’uscita dall’Europa avverrà il prossimo 31 gennaio.

I prossimi passi

Ora manca soltanto la ratifica del Parlamento Europeo. Johnson ha raggiunto il suo obiettivo e ha esultato esprimendo la sua gioia per un traguardo che tutti avevano dato per irraggiungibile.

Con la Brexit verrà meno un matrimonio, quello tra Regno Unito ed Europa, durato 45 anni. Oggi la Brexit è legge anche perché sono stati bocciati degli emendamenti dichiarati assurdi. I temi trattati da questi ultimi erano particolarmente delicati. Ad esempio, il futuro dei cittadini non britannici che sono tre milioni e mezzo. Un emendamento richiedeva che costoro avrebbero potuto rimanere in UK a tempo indeterminato.

Dal 31 gennaio si farà largo un periodo transitorio fino al dicembre dell’anno in corso. In questo arco di tempo, non cambierà molto ma si dovranno negoziare gli accordi commerciali. Si potrà ancora andare in Inghilterra liberamente per trovare lavoro e lo stesso potranno fare i cittadini britannici. Si teme comunque, che in un lasso di tempo così breve sarà difficile raggiungere degli accordi importanti. Potrebbero, perciò, esserci proroghe.