Brexit, cosa succede dopo l’addio a Theresa May? Johnson tra i preferiti

Giornata triste per la Brexit e Theresa May che ha dato le dimissioni tra le lacrime. Ma ora cosa succede?

Addio a Theresa May e anche alla Brexit? Un’uscita tra lacrime e dimissioni che hanno scosso una parte di inglesi – proprio durante il giorno delle elezioni europee.

Le dimissioni di Theresa May

Il Premier May nella giornata di ieri ha confermato le dimissioni pre annunciate negli scorsi giorni.

Facendo un passo indietro, il Premier era oramai delusa da tutte le porte in faccia in merito all’accordo, anche se ne aveva uno pronto da presentare subito dopo le elezioni – ma per la paura dell’ennesima delusione ha pensato forse di fare un passo indietro.

Una dichiarazione toccante, dopo anni di servizio ad un Paese che amava proprio mentre gli inglesi erano intenti a votare per le elezioni europee. E adesso cosa succede?

Il successore di Theresa May

Ora si procede con la ricerca del successore del Premier, come si evince da Il Sole 24 Ore, con un occhio attento nei confronti di Boris Johnson.

Johnson è l’ex ministro degli Esteri, sostenitore dell’uscita dall’Europa e amato dai conservatori. Un sondaggio ha confermato che il 40% potrebbe votarlo come leader.

Lo reputano un uomo convincente, carismatico, capace e molto attento ai voleri degli inglesi. Perché lo potrebbero scegliere? Secondo molte persone è l’unica persona in grado di contrastare Corbyn e Farange.

Altri due nomi che potrebbero essere in cima alla lista sono Jeremy Hunt – ministro degli Esteri – e Dominc Raab colui che aveva rassegnato le dimissioni come protesta ai compromessi May.