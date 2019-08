Brexit, incontro storico tra Johnson e Merkel: “Attendiamo proposte concrete”

Per la Brexit l’incontro storico tra la Merke e Johnson sembra non aver portato ad alcun risultato. E ora cosa succede?

Un incontro storico quello per la Brexit tra Angela Merkel e Boris Johnson che però non sembra proprio aver portato ad una apertura seria – in attesa di proposte concrete.

L’incontro tra Johson e Merkel

Non c’è stata alcuna chiusura ma purtroppo neanche una apertura sull’annoso argomento. La Merkel ha ricevuto Johnson a Berlino pronto per avere una trattativa con l’Unione Europea da presentare al tavolo – così da avere un dialogo.

Per lui l’uscita è imperativa mentre la Ue chiede ancora tempo, dialogo e qualcosa che possa frenare questa vicenda facendo anche luce sulla nuova questione del backstop di Irlanda e Irlanda del Nord.

Le parole di Angela Merkel

Secondo la cancelliera tedesca la via di uscita è possibile trovarla entro il 31 ottobre – data finale rilasciata al Regno Unito – ma solo nel momento in cui Londra sarà in grado di dare:

“delle proposte concrete”

Evidenzia inoltre che non sia compito della cancelliera tedesca conoscere i rapporti tra Irlanda e Irlanda del Nord con tutte le sensibilità connesse:

“quindi per prima cosa devo sentire cosa dice la gran bretagna”

In quel momento Johson fa leggermente finta di non aver capito le parole della cancelliera, ribadendo nuovamente:

“che non può accettare l’attuale accordo con la ue”

La norma backstop riguarda anche il Regno Unito e per lui è un discorso legato alla sovranità del Paese stesso. Una volta che il Regno Unito esce dalla Ue rimarrà nell’unione doganale al fine di trovare una soluzione definitiva – soprattutto in merito ai confini.