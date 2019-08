Brexit, Boris Johnson non si ferma e si prepara al ‘No Deal’ con 6, 3 miliardi di sterline

Boris Johnson è pronto al ‘No Deal’ della Brexit per uscire all’Europa il più in fretta possibile. Cosa ha deciso in merito?

Addio Europa con Boris Johnson e la Brexit? Sembra proprio di si, tanto che il primo ministro si sta preparando ad una uscita epica.

Primo ministro inglese pronto al No Deal

Boris Johnson fa sul serio e non intende tirarsi indietro sulla sua decisione, di tirar fuori il suo Paese dall’Unione Europea.

Tutto questo nonostante a Bruxelles nella giornata di ieri, il portavoce David Frost abbia agito diversamente, chiarendo il fatto di voler lavorare per giungere ad un accordo.

Il Governo britannico lavora al No Deal, ed è una cosa che si sta facendo concreta – palpabile con mano – con un piano finanziario ben dettagliato per sopperire a quanto potrebbe accadere.

La soluzione economica del Primo Ministro

Sajid Javid – ministro delle Finanze – ha dichiarato che il Tesoro avrebbe messo da parte circa 2,1 miliardi di sterline con la nuova valuta. 1,1 miliardi sono già stati destinati per un rafforzamento delle frontiere e di tutte le strutture doganali, con investimenti per garantire ai cittadini cure mediche fondamentali in caso di crisi.

La somma restante resterà in cassa, per essere a disposizione in qualsiasi momento fosse necessario. Non solo, perché nuovi fondi aumentano il capitale di cui sopra sino a 4,2 miliari di sterline con un totale di 6,3 miliari di sterline:

“se non raggiungiamo un buon accordo, dobbiamo uscire dalla ue senza. intanto intensifichiamo il nostro piano economico”

Un piano che comprende differenti step e accordi, che verranno resi noti man mano.