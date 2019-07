Nel Regno Unito Boris Johnson è il nuovo Primo Ministro e parla dubito della Brexit invitando gli inglesi a prepararsi per una nuova era

Al Regno Unito Boris Johnson ha appena preso il posto di Theresa May, con il benvenuto da parte della Regina Elisabetta II. Ora, quali sono i suoi obiettivi primari?

Johnson è il nuovo Primo Ministro

L’ex Sindaco di Londra ha stretto la mano alla Regina Elisabetta ed è pronto per la sua nuova avventura come Primo Ministro.

Ha usato parole molto belle nei confronti di Theresa May ma ha anche evindenziato di come, dopo tre anni di sfiducia e problemi, era ora di cambiare e dare una nuova possibilità al Paese.

Parlando di Bruxelles ha assicurato che ci sarà un nuovo accordo e migliore dei precedenti, basato su un libero commercio ma ha anche preparato i cittadini ad un possibile rifiuto per una negoziazione positiva:

“ma non sottovalutate questo paese”

La Brexit secondo il Primo Ministro

Il nuovo Primo Ministro è colui pronto a far uscire il suo Paese dall’Unione Europea a qualsiasi costo, anche con un no deal o con un nuovo accordo.

A lui non importa il come ma il quando, previsto entro il 31 ottobre: data sempre più vicina e con tanto lavoro ancora da fare. La sua squadra è composta da giovani promesse per una nuova destra Tory dopo la quindicina di ministri che sono usciti insieme a Theresa May.

Non solo Brexit ma anche sicurezza, infrastrutture sicure, politica, economia ma soprattutto istruzione e sanità.