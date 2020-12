Brexit, accordo vicino nelle prossime ore? L’indiscrezione sul Financial Times

Il Regno Unito è pronto per la Brexit nelle prossime ore? L’accordo sembra essere vicino e c’è chi vuole muoversi entro Natale.

Unione Europea e Regno Unito stanno andando avanti e l’accordo per la Brexit potrebbe arrivare proprio in queste ore di Natale.

L’accordo tra Ue e Gran Bretagna

Ci sono molte indiscrezioni che sono state diffuse sul quotidiano inglese Financial Times e portano a comprendere che nelle prossime ore potrebbe arrivare un accordo. Fonti brittaniche ed europee – come riportano anche i media italiani come Repubblica e Corriere – darebbero questo evento come vicino.

Secondo alcune indiscrezioni infatti l’annuncio potrebbe arrivare oggi dopo una lunga notte di accordi. I negoziati nelle ultime ore sono andati avanti e ci sarebbero ancora dei dettagli sul testo da limare. Il temuto no deal sembra quindi essere un ricordo molto lontano e si concretizza invece l’uscita come tanto sperato entro il 1° gennaio.

Von der Leyen incontra Boris Johnson

L’incontro tra il Premier brittanico e il Presidente della Commissione Ue potrebbe essere stato determinate, con le loro conversazioni telefoniche e una spinta finale a quelli che sono accordi che si trascinano da mesi.

Se si parla di intesa, l’accordo sarà comunque con dei punti ridotti sino all’osso – come hanno annunciato i media inglesi. Non ci sarannno i dazi sulle marci e sarà attiva una cooperazione per il tema sicurezza e criminalità. Non sono stati citati i servizi, che dovrebbero essere una delle parti più importanti per il Regno Unito.

Tutto questo porterà quindi ad un cambiamento radicale a partire dal 1° gennaio 2021 e tutte le regole verranno messe nero su bianco. Non mancherà un primo periodo di adeguamento e problematiche sul commercio, con controllo alle frontiere e limite di mancata circolazione.

L’accordo dovrà vedere come secondo step la ratifica parlamentare, con una seduta che è già stata fissata a Westminster per il 30 dicembre. Al Parlmento europeo invece ci sarà bisogno di più tempo, nonostante tutto il 1° gennaio non scatterà il tanto temuto no deal con una intesa al momento provvisorio sino alla conferma di Strasburgo.