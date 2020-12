Brexit, cosa accadrà in Europa e Italia? Gli effetti sull’economia

Mancano pochi giorni all’uscita del Regno Unito dalla Unione Europea e questa Brexit avrà di certo i suoi effetti, soprattutto economici.

Gli effetti della Brexit su Europa e Italia impatteranno a livello economico e non solo. Ma quali saranno gli effetti?

Gli effetti per l’uscita dalla Unione Europea

Il 31 dicembre è la data storica che segnerà l’uscita del Regno Unito dalla Unione Europea con o senza accordo. Tutti gli effetti ricadranno e impatteranno nella maggior parte dei casi in campo economico nonché sulla quotidianità dei cittadini.

Un cambio totale, un ritorno al passato quando tutti gli Stati erano “divisi” e non uniti come membri. Tutti i governi si stanno domandando quali saranno gli scenari in merito al mercato internazionale, sulla borsa e altre particolarità.

Su The Italian Times sono stati descritti importanti passaggi che potrebbero avvenire successivamente al 31 dicembre, che segna la fine dell’anno e la fine del Regno Unito come stato membro.

Quali sono i possibili scenari?

Per quanto riguarda l’Italia, secondo quanto si evince, il contesto potrà essere molto particolare e si potrebbe fare un passo indietro su quelli che sono tutti gli accordi commerciali.

Il Regno Unito infatti si muove per fare nuovi accordi con gli Stati Uniti – l’Australia e il Canada – azione che potrebbe impattare sulle eccellenze del Made in Italy. Si parla infatti di prodotti come il Grana Padano e altri alimentari che sono stati promossi dall’Europarlamento: è bene evidenziare che questi siano i prodotti più contraffatti e commercializzati nei Paesi oltreoceano.

Naturalmente ci sono effetti anche in campo economico, che ha già subito una forte crisi dovuta dalla pandemia da Covid 19. Coldiretti mette l’accento su quello che il nostro Paese – con questa uscita – potrebbe subire:

“senza accordo sulle regole della UE il regno unito rischia di diventare il porto franco del falso Made in Italy in Europa”

Una totale mancanza di controllo che avrà un effetto domino su molti settori.