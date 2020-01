Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione UE è intervenuta in un discorso alla London School of Economics, venendo a delineare i rapporti futuri tra Bruxelles e Londra dopo la Brexit.

Il 31 gennaio 2020 sarà ricordato come un giorno triste: la stessa Presidente Ue ha sottolineato la sua personale ammirazione e anche «amore» per la Gran Bretagna.

Le difficoltà non sono di certo mancate dato che i tre anni di negoziati che si sono susseguiti dopo il referendum del 2016 sono stati tesi.

Anche se il 31 gennaio 2020

ha sottolineato la von der Leyen.

Dovranno essere affrontate le stesse sfide sull’economia, sull’ambiente e sulla sicurezza.

Una volta formalizzata la Brexit, la presidente dell’UE ha sottolineato che la Gran Bretagna sarà un Paese terzo e quindi avrà uno status molto diverso.

La prima conseguenza diretta riguarderà i rapporti tra UE e Gran Bretagna e, senza libertà di circolazione delle persone, non potrà esserci libertà di circolazione delle merci, dei capitali e dei servizi.

Per quanto concerne i negoziati commerciali, la finalità dell’UE è quella di giungere ad un accordo che preveda

«zero tariffe, zero quote e zero dumping».