Borse sotto gli occhi addio: rimedi naturali per contrastarle

La comparsa delle borse sotto gli occhi è facilissima, può bastare un’intera notte insonne per il bambino che piange o la stagione dei pollini.

Ma a questo si può sommare la stanchezza e allergie che talvolta con poco e soprattutto in primavera, provocano la comparsa di borse sotto gli occhi. Tuttavia, ci sono suggerimenti per ridurle naturalmente.

Idratazione e disidratazione

La disidratazione contribuisce in modo sostanziale alle borse sotto gli occhi, non lo si dice mai a sufficienza ma l’acqua è molto importante per il nostro organismo.

Anche nella lotta al gonfiore sotto gli occhi aumentare l’assunzione di acqua permetterà di tenere lontane borse ed occhiaie. Per questo viene raccomandato alle donne di bere almeno 9 tazze di liquidi al giorno.

Il cetriolo

È buono nell’insalata, è buono per fare dei centrifugati detox ed è buono anche per contrastare una nottataccia: il cetriolo

La stragrande maggioranza del cetriolo è costituita da acqua, che andrà a beneficio dell’area intorno agli occhi, Dunque non devi far altro che prendere un cetriolo dal frigorifero e tagliarlo a fette. Mettere le fette di cetriolo sotto gli occhi per 25 minuti e questo è tutto!

La patata

Solitamente non le conserviamo nel frigorifero, tuttavia in questo caso la patata che dovrai usare per far attenuare quelle antiestetiche borse sotto gli occhi avranno bisogno di una patata fresca di frigorifero! Per questo motivo

metti una patata in frigo prima di andare a dormire. La mattina dopo, taglia due fette di patata cruda.

Mettile sulle borse sotto gli occhi per 15 minuti, quindi rimuovile prima di sciacquare il viso. Il loro apporto di amido arricchirà la tua pelle!

Le bustine di tè

Il tè verde lo conosciamo per le sue proprietà principalmente toniche, diuretiche, depurative e antiossidanti.

Chi non conosce le virtù dei polifenoli del tè verde ricco di antiossidanti che combattono i radicali liberi e del loro ruolo come antinfiammatori naturali? Ebbene possiamo usarle anche per contrastare le borse sotto gli occhi…

Dovrai solo far bollire l’acqua per fare un infuso con 2 bustine di tè verde. Lasciare che si raffreddi l’infuso a temperatura ambiente e non gettare via le bustine le bustine. Ne avrai bisogno per tamponare leggermente le borse sotto gli occhi con esso, prima di metterle in posa per 15 minuti.

Un metodo due in uno, perché ti permette anche di idratarti con un infuso!