Boris Johnson, rompe il silenzio dopo la malattia: "Se mi fosse andata male..."

Boris Johnson rompe il silenzio rilasciando una intervista The Sun e rivelando i piani, nel caso tutto fosse andato male durante il suo ricovero.

Boris Johnson dopo la malattia e la nascita del suo bambino ha deciso di rompere il silenzio rilasciando le sue parole a The Sun.

Le parole del premier inglese a The Sun

Il premier britannico è al settimo cielo per la nascita del suo bambino e per essersi salvato dopo essere risultato positivo al coronavirus. Ha rilasciato parole toccanti al The Sun:

“mi hanno dato una maschera per il viso e ho ricevuto litri e liti di ossigeno. È stato un momento difficile”

Il Premier ripercorre tutti i momenti legati al suo ricovero e ringrazia quei medici che, per tutto il tempo, hanno rischiato la loro vita per salvare la sua e quella di altri pazienti:

“Ero consapevole che c’erano piani di emergenza in atto. i medici avevano tutti i tipi di accordi su cosa fare nel caso in cui le cose fossero andate male”

Il Premier racconta di aver capito di essere malato quando è sato trasferito alla terapia intensiva e collegato a quel monitor:

“era difficile credere che in pochi giorni la mia salute si fosse deteriorata a tal punto. ricordo di essermi sentito frustrato. non riuscivo a capire perché non stavo migliorando… il momento più brutto è arrivatoquando le probabilità di mettermi il tubo nella trachea erano 50 e 50”

Ora uscito da quell’incubo evidenzia di essere pronto e aver voglia di rimettere in piedi il Paese: