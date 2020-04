Boris Johnson, il premier dimesso dall’ospedale: le sue parole

Il primo Ministro britannico Boris Johnson è stato dimesso. Il suo ringraziamento è stato per il personale sanitario a cui, a sua detta, deve la vita.

Anche la compagna di Boris Johnson è risultata positiva al virus. La donna è in dolce attesa.

Le dimissioni del premier

Boris Johnson era stato ricoverato lo scorso 5 aprile dopo che le sue condizioni di salute erano peggiorate. Il premier aveva contratto il coronavirus ed era in isolamento domiciliare quando, però, a causa di difficoltà respiratorie, era stato portato al St. Thomas Hospital di Londra. Dopo le dimissioni, avvenute qualche ora fa, il primo ministro continuerà le cure e l’isolamento a Chequers, nella sua dimora di campagna.

A comunicare le dimissioni del premier e la decisione dell’isolamento in campagna è stato un portavoce di Downing Street che, come si legge su TgCom24. Lo stesso portavoce ha affermato che il premier:

“desidera ringraziare tutti a Saint Thomas per le eccellenti cure che ha ricevuto”.

Il video messaggio sui social

Non è mancato un video messaggio sui social del premier in cui egli stesso ha scritto di voler ringraziare il personale sanitario che lo ha assistito, salvandogli la vita. Per lui è difficile trovare le parole, afferma. Un altro ringraziamento del premier va a tutti i cittadini britannici per gli sforzi ed i sacrifici che stanno compiendo in queste giornate strane. E’ difficile, afferma, non uscire di casa con le belle giornate eccezionali di questi giorni nel Regno. Eppure, i cittadini stanno dimostrando grande senso civico.

“Io vi ringrazio perché milioni e milioni di persone nel Paese hanno fatto la cosa giusta”.

Carrie Symonds, compagna di Jhonson in dolce attesa, è anche lei positiva al virus.