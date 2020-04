Boris Johnson, in ospedale per il coronavirus: “Misure cautelari”

Il leader Boris Johnson è in ospedale per il coronavirus, come misura cautelare per le sue condizioni di salute. Ecco come sta.

Boris Johnson è stato ricoverato in ospedale per il coronavirus, dopo due settimane dalla notizia della sua positività.

Le condizioni di salute del Premier britannico

I media inglesi aprono tutti con lo stesso titolo evidenziando che il premier è stato ricoverato in ospedale per il coronavirus. Il suo ingresso è per motivi precauzionali e per effettuare degli esami medici di controllo. Sempre secondo i media inglesi – e come riporta Repubblica – il Premier non ha mostrato alcun miglioramento in due settimane, mentre era in isolamento presso al sua abitazione.

Febbre alta e tosse persistono, per questo motivo il medico di base ha deciso di togliere il premier dall’auto isolamento e portarlo in ospedale per dei controlli approfonditi.

Il Mail on Sunday nella giornata di ieri ha dedicato una pagina al premier, mettendo le sue foto in fila da quando la notizia del contagio è emersa, mostrando un volto segnato e pallido.

La fidanzata Carrie Symonds, incinta di sei mesi, ha confermato di aver avuto sintomi leggeri per una settimana ma di stare bene adesso che si è trasferita nella residenza estiva a Chequers.

Il discorso della Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta, 94 anni, ha parlato alla Nazione con un intervento televisivo straordinario registrato dal castello di Windsor, visto il periodo così difficile.

La sovrana ha voluto lanciare un messaggio di speranza:

“Coloro che verranno dopo di noi non possano dire che i brittanici di questa generazione non siano stati forti”

La Regina ringrazia poi chi sta a casa e osserva le misure di contenimento necessarie, ma allo stesso tempo chi svolge un lavoro importo elogiando l’applauso collettivo dei britannici:

“vinceremo e torneremo insieme”

Un discorso che passerà alla storia.