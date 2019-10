Carrie Symonds, chi è la fidanzata di Boris Johnson che copia il look di Kate Middleton

Chi è Carrie Symonds, la reporter inglese fidanzata di Boris Johnson e figlia di uno dei fondatori di Independent

Scopriamone di più su Carrie Symonds, uno dei volti inglesi più noti del momento, compagna del Premier Boris Johnson.

Chi è Carrie Symonds

Nasce il 17 marzo del 1988. Carrie è oggi la compagna di Boris Johnson, ex sindaco di Londra, ma in realtà il suo nome era già conosciuto a Londra, visto che la donna è figlia di un noto avvocato e di uno dei membri fondatori del quotidiano britannico Independent.

Carrie, nell’arco della sua vita ha avuto l’opportunità di intraprendere un percorso di studi di un grande livello grazie ai suoi genitori. Da giovane frequenta una scuola prestigiosa, dopo di che si laureata in teatro e storia dell’arte alla Warwick University.

Fa esperienza come reporter e come addetta stampa, mentre attualmente lavora come capo delle pubbliche relazioni e delle comunicazioni per la campagna dei conservatori.

Secondo alcune informazioni raccolte sul web, la compagna del Primo Ministro avrebbe un patrimonio di circa 500.000 sterline.

Il look di Carrie copiato da Kate Middleton?

La giovane donna incontra l’attuale compagno Boris Johnson durante la campagna BackBoris 2012. Carrie è lì come addetta stampa e riesce a farsi notare dal Primo Ministro.

Solo qualche anno più tardi, nel 2017, però, arriva per la donna l’opportunità di farsi conoscere approfonditamente da Johnson. Il premier rende pubblica la loro storia d’amore solo a giugno del 2019; tuttavia, la relazione tra i due sembrerebbe essere nata già a marzo del 2018, poco dopo la separazione dalla seconda moglie.

La Symonds, divenuta quindi la compagna di uno degli uomini più famosi del momento, astuta, ha tirato fuori nel frattempo una carta segreta. Ispirandosi a una delle icone di maggior successo in Gran Bretagna, Kate Middleton, indossa sempre look iperfemminili e ben studiati, graditi dagli inglesi per il loro registro bon ton.