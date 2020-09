Boom di nascite di gorilla in Uganda, le foto tenere dei cuccioli

Tantissimi scatti di piccoli in braccio alle loro mamme diventati virali dopo essere stati condivisi sul profilo dell’Uganda Wildlife.

In sole 6 settimane sono venuti alla luce ben 5 cuccioli di gorilla nel Parco nazionale di Bwindi. Si tratta di un evento eccezionale che dà un segnale forte per la tutela e la conservazione di una specie in pericolo. Si tratta di un baby boom secondo l’annuncio Ugandan Wildlife Service (UWS).

Finalmente una buona notizia per il gorilla

Lo staff dell’Uganda Wildlife Authority ci ha fatto sapere che un nucleo familiare si sta espandendo. Il branco Rushegura ora conta 18 gorilla e sono tutti membri di una famiglia. L’ultimo nato è il cucciolo venuto al mondo a Buhoma e sua madre si chiama Ruterana.

Ci sono state altre 4 nascite in altri branchi nella foresta di Bwindi in sole 6 settimane. Gli esemplari stanno bene e si riproducono perché si sentono sicuri. Sono minacciati dal bracconaggio ed ora la popolazione dei gorilla di montagna sta crescendo toccando quota 1000.

Il pericolo per i gorilla

Non possiamo dimenticare il caso di Rafiki, il re dei gorilla di montagna del parco già nominato, che è stato ucciso da un bracconiere a giugno che è stato catturato e recentemente condannato.

Secondo il direttore dell’UWA Sam Mwandha ora si sta vivendo un baby boom nonostante la presenza umana a disturbare:

“la nascita di nuovi gorilla di montagna testimonia il successo degli sforzi di conservazione dell’Uganda.”

Ha proseguito dicendo:

“Con una maggiore integrità delle aree protette, c’è stato un aumento generale delle popolazioni di fauna selvatica in Uganda”.

Dal 2018 il gorilla di montagna non è un più presente nell’elenco delle specie in pericolo di estinzione. Questo grazie al lavoro dei rangers, che mettono la propria vita in pericolo per salvare questi animali in Uganda, Congo e altri paesi dell’Africa.