Bonus occhiali 2021, cos’è e come ottenerlo: requisiti e domanda

Il bonus occhiali 2021 è previsto dalla Legge di Bilancio e dà la possibilità agli utenti di ricevere uno sconto al momento del pagamento. Ecco in che cosa consiste e come ottenerlo.

Vediamo insieme requisiti e domanda di questo nuovo bonus.

Che cos’è il bonus occhiali?

Il bonus occhiali è un contributo economico previsto nella Legge di Bilancio 2021 ed è riconosciuto nel caso di acquisto di occhiali e lenti a contatto.

Il suo valore è pari a 50 Euro. Tutti i soggetti che hanno un Isee fino a 10.000 Euro possono richiederlo.

Il bonus prevede uno sconto immediato che viene calcolato sul prezzo d’acquisto degli occhiali o delle lenti a contatto.

Le Associazioni dei consumatori hanno espresso la loro soddisfazione per il Bonus Vista:

“si tratta di un importante passo che riconosce il benessere visivo e la tutela del bene della vista”.

Come ottenere il bonus

Ma come si può richiedere il bonus occhiali?

Innanzitutto bisogna essere in possesso di un Isee 2021 che non superi i 10.000 Euro.

Il beneficio economico va richiesto attraverso il sito del Governo. Il contributo inoltre sarà valido per gli acquisti effettuati nell’arco dei tre anni dal 2021 al 2023.

L’emendamento in Commissione di Bilancio proposto dalla Commissione Difesa Vista Onlus ha destinato 5 milioni l’anno – per il triennio 2021-2023 – al fine di erogare questo voucher per il bene e la salvaguardia della vista.

Per ottenere il bonus lo scontrino deve contenere il codice fiscale

dell’utente che ha richiesto il beneficio e riportare la dichiarazione che il dispositivo acquistato è un prodotto con marcatura CE.