Tutto sul Bonus pc e tablet da 500 euro: requisiti e come...

Ben 204 milioni di euro legati alla tecnologia, per aiutare le famiglie con un Isee fino a 20mila euro.

Scopriamo tutte le novità sul Bonus pc e tablet, un aiuto a tutte quelle famiglie che si sono trovate in difficoltà durante il lockdown, tra smart working e dad.

Bonus “pc e tablet”: requisiti e come funziona

Lo “sconto” di 500 euro dovrà essere richiesto direttamente all’operatore.

L’unico vincolo è che il bonus è legato all’Isee, per questo non potrà fare richiesta chi supera la soglia dei 20mila euro e sarà possibile accedervi solo una volta per nucleo familiare.

Lo sconto in questione sarà applicabile per una rete internet a banda ultralarga e a un pc o tablet.

Il bonus sarà utilizzabile per un anno o comunque fino a esaurimento scorte.

Se si abita in zone con più di un operatore che offre connessioni veloci, si potrà richiedere il passaggio alla banda ultralarga sia all’operatore già attivo sia a uno diverso.

Si può utilizzare il bonus e poi effettuare il passaggio a un altro operatore usando il restante affinché la velocità di connessione sia almeno pari a quella del contratto precedente.

Soprattutto gli operatori devono garantire che i contratti terminano all’esatta scadenza dell’offerta.

Bonus “pc e tablet”: se si vuole solo acquistare gli apparecchi?

Questa domanda è stata posta da moltissime persone, la risposta è che non è possibile richiedere solamente pc o tablet, dato che si possono ottenere soltanto dopo la sottoscrizione di un contratto di connettività a banda ultralarga non inferiore ai 30 Mbits/s.

Gli apparecchi vanno richiesti al provider con cui si sottoscrive una rete internet, solamente con il restante del bonus è possibile fare domanda per dispositivi elettronici come tablet e pc scelti e forniti però dallo stesso operatore.

Ma come si fa la domanda? il bonus andrà chiesto all’operatore di telefonia (iscritto sulla piattaforma gestita da Infratel Italia) in fase di sottoscrizione del contratto internet.

Si potrà usufruire del bonus a ottobre 2021, ma la domanda deve essere esposta entro questo mese.

