Bonus Mobili ed Elettrodomestici 2020: come beneficiare della detrazione fiscale 50%?

Bonus Mobili ed Elettrodomestici 2020: come funziona?

Il Bonus mobili ed elettrodomestici 2020 è un’agevolazione fiscale per l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

L’agevolazione fiscale è stata prorogata anche per gli acquisti che si effettuano nel 2020, ma può essere richiesta solo da chi ha realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2019.

Il Bonus mobili ed elettrodomestici prevede una detrazione fiscale del 50% che deve essere calcolata su un tetto massimo di 10.000 euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

La detrazione fiscale deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Bonus Mobili ed Elettrodomestici 2020: come richiedere la detrazione?

Per accedere al Bonus Mobili ed Elettrodomestici 2020 l’acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2020 (la data di acquisto dovrà essere stata successiva a quella di inizio lavori di ristrutturazione).

Il pagamento deve essere effettuato con carte di credito/debito, bonifico “parlante” e ogni altro metodo di pagamento tracciabile.

Fatture, ricevute di pagamento o documentazione di addebito su c/c devono essere conservate e presentate in fase di dichiarazione dei redditi per richiedere la detrazione fiscale.

Bonus Mobili ed Elettrodomestici 2020: quali sono gli interventi edilizi necessari?

Per beneficiare della detrazione fiscale Bonus Mobili ed Elettrodomestici 2020 gli interventi edilizi necessari sono:

ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza,

manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti,

restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interifabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e dacooperative edilizie.

Bonus Mobili ed Elettrodomestici 2020: importo detraibile

La detrazione fiscale del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.