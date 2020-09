Il Bonus Edicole 500 euro è un contributo una tantum, in favore dei soggetti titolari di edicole, come sostegno economico per le spese straordinarie sostenute per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria del Coronavirus.

Il Bonus Edicole 500 euro spetta a

“tutte le persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa”.

Bonus Edicole 500 euro: quali sono i requisiti?

I requisiti per poter accedere al Bonus Edicole 500 euro sono ascrivibili ai seguenti:

il soggetto non deve essere titolare anche di redditi da lavoro dipendente o redditi da pensione,

l’esercizio dell’attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste (ATECO 47.62.10) deve essere svolta da persona fisica in forma di impresa individuale, oppure da persona fisica quale socio di società di persone.

I soggetti richiedenti possono presentare apposita domanda al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria tra il 1° ed il 30 ottobre 2020.

Bonus Edicole 500 euro: quali sono le novità del Decreto Rilancio?

Come anticipato in premessa il Bonus Edicole 500 euro è una misura di sostegno economico per le persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione.

Il Bonus Edicole 500 euro è previsto dal Decreto Rilancio ed è una novità rispetto al Cura Italia. A introdurlo è l’articolo 189.

Il Bonus Edicole viene erogato nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2020.

Come si legge nella relazione tecnica che accompagna il Decreto Rilancio, il Bonus Edicole è stato introdotto perchè gli edicolanti hanno continuato a svolgere una funzione di rilevante interesse pubblico nell’assicurare la continuità dei servizi erogati.

Durante l’emergenza pandemica gli edicolanti titolari hanno continuato a svolgere l’attività di business come previsto dai vari DPCM.