Tax credit Edicole 2019: domanda entro il 30 settembre 2019

30 settembre 2019: scadenza per procedere alla presentazione della domanda Tax Credit Edicole

C’è tempo fino al 30 settembre 2019 per presentare la domanda per richiedere la Tax credit edicole 2019.

Presentando la domanda gli esercenti commerciali possono accedere al credito di imposta, che può arrivare fino a un valore massimo di 2.000 euro.

Il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito istruzioni pratiche per utilizzare la piattaforma “Impresa in un giorno”, il portale da utilizzare per richiedere l’agevolazione.

Scopriamo come presentare la domanda per richiedere il credito edicole entro il 30 settembre 2019.

Tax credit edicole 2019: come presentare la domanda entro il 30 settembre 2019

Chi gestisce attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici può beneficiare della tax credit edicole.

Questi esercenti interessati al credito di imposta hanno un mese di tempo per presentare la domanda seguendo la procedura online sul portale impresainungiorno.gov.it.

Il valore del credito d’imposta viene definito in base agli importi pagati a titolo di TASI, IMU, TARI e Cosap nei locali in cui si svolge l’attività di vendita di giornali e riviste.

Per procedere con la presentazione telematica della domanda, i soggetti interessati devono accedere al portale impresainungiorno.gov.it utilizzando:

l’Identità Digitale, SPID;

la Carta Nazionale dei Servizi, CNS.

Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma è necessario entrare nell’area “L’impresa e la PA centrale” da cui è possibile selezionare una serie di enti che si occupano della gestione di servizi per le imprese.

Per procedere con la presentazione della domanda di accesso al tax credit edicole è necessario accedere su “La mia scrivania”.

Si ricorda che chi accede per la prima volta deve registrare l’impresa per la quale intende richiedere il credito d’imposta.

Una volta compilato tutto il form, deve essere scaricato in PDF, formato digitalmente e ricaricato nuovamente online. Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo mail dedicato.