Bonus Casa 2020: ultima opportunità per beneficiare della detrazione fiscale

Bonus Casa: ultime detrazioni fiscali per chi ha intenzione di effettuare lavori di ristrutturazione

Ultima proroga per beneficiare del Bonus Casa 2020? Il ministro del Mise, Patuanelli in un messaggio inviato a Confedilizia ha confermato la proroga della detrazione fiscale fino al 31 dicembre 2020.

È oramai certa e confermata la proroga delle detrazioni fiscali per chi effettua lavori di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico Ecobonus e Sismabonus.

Per il momento manca la confermata della proroga per il Bonus Verde con la nuova Manovra 2020.

Chi sono i destinatari della detrazione fiscale?

La proroga relativa a questa novità vale sia per i contribuenti che hanno già degli interventi di ristrutturazione edilizia in corso, sia per chi intende eseguire dei lavoretti.

Per beneficiare della detrazione fiscale vale la data di pagamento; inoltre, è possibile detrarre anche solo un versamento parziale.

Che cosa comprende il pacchetto degli sconti dedicati ai lavori in casa?

Il pacchetto comprende le seguenti detrazioni fiscali: