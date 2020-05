Bonus Bici e Monopattino: i chiarimenti del Ministero dell’Ambiente (FAQ 2020)

Bonus Mobilità 2020: ecco le FAQ del Ministero dell’Ambiente

Come richiedere il Bonus Bici e Monopattino al 60%? Per chi vuole acquistare bici, e-bike, monopattini segway, hoverboard si può richiedere un buono a posteriori oppure con sconto immediato.

A fornire utili chiarimenti è lo steso Ministero dell’Ambiente, che ha approntato le FAQ su come funziona l’incentivo Bonus Mobilità 2020 previsto dal Decreto Rilancio.

Il Bonus Bici e Monopattino 2020 è riservato ai cittadini maggiorenni residenti in una città capoluogo di regione o provincia, in una delle 14 Città metropolitane italiane o in un comune con oltre 50 mila residenti.

Come funziona il bonus che ha un valore pari al 60% del prezzo d’acquisto, fino a un massimo di 500 euro? Il bonus mobilità 2020 prevede due fasi.

Nella prima fase sarà il cittadino (che pagherà il prezzo di vendita della bici o del monopattino) a essere rimborsato del 60% della spesa.

Nella seconda fase, invece, il cittadino pagherà al venditore direttamente il 40% e sarà il commerciante a ricevere il rimborso del 60%.

Bonus Bici e Monopattini 2020: come funziona?

Il Ministero dell’Ambiente sottolinea che il buono mobilità può essere fruito utilizzando una specifica applicazione web, che è in via di predisposizione e sarà accessibile entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale attuativo del Programma buono mobilità.

Per accedere all’app è necessario disporre delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Buono Mobilità 2020: possono usufruirne i cittadini nei Comuni con oltre 50.000 abitanti?

Possono usufruire del buono mobilità per l’anno 2020 i cittadini maggiorenni che hanno la residenza nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti).

È possibile acquistare una bici o il monopattino online?

Per beneficiare del Bonus Mobilità 2020 è possibile acquistare on line purché venga emessa la fattura e solo presso i rivenditori accreditati sull’applicazione web.