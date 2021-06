Bollette luce e gas, in arrivo una maxi stangata per gli utenti: rincari del 20%

Bollette luce e gas, in arrivo una maxi stangata per gli utenti:...

Sarà l’impennata dei prezzi dell’energia a provocare l’aumento delle tariffe in bolletta per i consumatori.

Le stime di Nomisma Energia parlano di un aumento di oltre il 21 per cento per il gas.

Aumenti in bolletta

Un’estate rovente quella che è appena iniziata sul fronte dei prezzi.

La Nomisma Energia, società che si occupa di consulenza, ha segnalato la maxi stangata in arrivo per i consumatori.

Dal 1° luglio si prevede un aumento del 12% per la fornitura elettrica e del 21% per quella del gas.

Una vera e propria stangata per tutti gli utenti, che si vedranno addebitare costi altissimi in bolletta, mai raggiunti prima.

Secondo quanto riferisce TgCom24, per una famiglia media, con un consumo tipo di energia elettrica di 2.700 chilowattora il rincaro in bolletta si aggirerà intorno ai 66 euro in più all’anno.

Rincaro del gas

Si registrerà per il gas la stangata più forte, visto che ci sarà un rincaro del 21,3% a 89 centesimi per metro cubo per la famiglia tipo, con una maggiorazione di spesa di circa 218 euro.

“Complessivamente la maggiore spesa sarà pertanto di 284,5 euro per famiglia tipo su base annua e ciò annulla ampiamente i cali accumulati nel 2020 durante la pandemia”

ha spiegato Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia.

I rincari sono da addebitare a diversi fattori. I prezzi del gas sono quasi aumentati rispetto alla primavera quando fu fatto l’ultimo adeguamento.

Quelli dell’elettricità sono lievitati per per i maggiori consumi di condizionatori e in generale per la ripresa economica.

