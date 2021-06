Cashback, si ricomincia: cosa cambia dal 1° luglio e quando arrivano i soldi

Ecco le incredibili novità sul Cashback adottate dal primo di luglio del 2021 e la data in cui gli italiani riceveranno i soldi vecchi.

I cittadini che fino ad ora hanno beneficiato del Cashback non vedono l’ora di ripartire. Dal 1° luglio 2021 tutto cambierà per ben 9 milioni di italiani, che negli scorsi mesi hanno eseguito quasi 800 milioni di transazioni.

Finalmente inizierà un nuovo momento per il Cashback, anche per coloro i quali vogliono iniziare a beneficiarne adesso per la prima volta. Per quanto riguarda il credito già accumulato, invece, non ci rimane che attendere una data ben precisa.

Cashback: cosa succede dal 1° luglio 2021 e quando arrivano i rimborsi

Il primo semestre del Cashback si concluderà tra pochi giorni e in particolare mercoledì, 30 giugno 2021, quando gli utenti potranno smettere di effettuare transizioni per accumulare credito. Il Cashback è stato introdotto dallo Stato alla termine dello scorso anno 2020 per incoraggiare l’uso di modalità di pagamento tracciate ed evitare così l’evasione fiscale.

Nel corso del primo semestre, i cittadini italiani hanno potuto accumulare fino a 150 euro con almeno 50 pagamenti effettuati in 6 mesi. Ora, partirà il secondo semestre, di preciso giovedì 1° luglio, con le stesse regole. Ora gli italiani potranno ottenere un rimborso massimo di 150 euro, come hanno già fatto precedentemente.

Per quanto riguarda le novità del Cashback dal 1° luglio, è stata richiesta una migliore finalizzazione e articolazione delle misure volte a favorire i pagamenti elettronici, che non è ancora noto in cosa consisterà. Sulle nuove misure “anti furbetti”, invece, sembra proprio che non ci siano novità in merito e che le modalità del Cashback rimarranno così come sono almeno fino al 30 giugno 2022.

Per quanto riguarda il credito già accumulato con il Cashback, nei primi mesi dell’anno 2021, questo arriverà direttamente sul conto corrente in un mese ben preciso. Si tratterebbe di quello di agosto 2021. Assieme a lui, dovrebbe arrivare anche il Super Cashback da 1.500 euro a semestre.