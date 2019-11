Black Friday 2019: 16 milioni di italiani spenderanno 1,7 miliardi

Confesercenti: un giro d’affari di 1,7 miliardi di euro per il Black Friday 2019

Siete pronti per la grande corsa al Black Friday 2019? Mancano pochissime ore, ma sugli E-Commerce c’è già aria di promozioni, scontistiche e ribassi.

29 novembre: ecco la data segnata in rosso sul calendario per approfittare del “Venerdì Nero” e portare a casa qualche prodotto a buon prezzo.

Dove acquisteranno i consumatori per il Black Friday 2019?

Secondo il sondaggio condotto da SWG per Confesercenti nel 2019 saranno oltre 16 milioni – quasi 4 milioni in più del 2018 – gli italiani pronti a fare shopping prenatalizio e ad approfittare dei super sconti per il Black Friday 2019.

In media si stima una spesa di 107 euro a testa e oltre 1,7 miliardi in totale.

Gli acquisti principali saranno conclusi online, ma anche nei negozi fisici non mancheranno le promozioni per il Black Friday con ribassi a partire dal 30%.

Infatti, si stima che ad acquistare sul web sarà il 45% dei consumatori, mentre il 15% opterà per i negozi reali.

Il 26% dei consumatori opterà per entrambe le tipologie di canali di vendita e il 14% è rappresentato da coloro che sono ancora indecisi a concludere acquisti per il Black Friday.

Non solo per il “Venerdì Nero” ma gli sconti continueranno anche per il Cyber Monday: a rivelarlo è il sondaggio condotto da SWG per Confesercenti.

Occhio ai prodotti tecnologici

Abbigliamento, make up, profumi, libri, scarpe, smartphone e prodotti informatici: sono tantissime le categorie merceologiche acquistabili beneficiando dei ribassi e degli sconti previsti per il Black Friday 2019.

Secondo le stime gli acquisti preferiti sono quelli tecnologici e i regali natalizi.

Nella Top list svettano i prodotti tecnologici scelti dal 45% dei consumatori, seguono i prodotti di moda (26%), gli elettrodomestici (25%), i mobili e prodotti per la casa (15%) ed infine i viaggi (10%).

