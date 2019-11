Black Friday 2019, dieci consigli su come evitare le fregature

Mancano pochi giorni al Black Friday 2019: prepariamoci in anticipo ed evitiamo le fregature!

Con il Black Friday 2019 in arrivo ci attende una valanga di promozioni e di scontistiche su ogni genere di referenza commerciale appartenente ad ogni categoria merceologica (dall’abbigliamento ai libri, dalle calzature ai prodotti tecnologici).

Un “assaggio” di acquisti e di shopping prenatalizio che comporterà un esborso cospicuo da parte dei cyber-utenti.

Già, ma come evitare le fregature? Come capire se effettivamente le promozioni e le scontistiche sono state applicate effettivamente? Come evitare che arrivi a casa merce fallata o con difetti?

Per rispondere a questi quesiti, la redazione di Letto Quotidiano ha approntato i buoni consigli per evitare le fregature.

Black Friday 2019: decalogo su come evitare le fregature

Ecco 10 buoni consigli da seguire per evitare di essere truffati in vista della corsa agli acquisti per il Black Friday (29 novembre) ed il Cyber Monday 2019 (2 dicembre).

Verificare l’identità del venditore. Chi acquista sui siti online deve verificare vi siano Partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo geografico e i contatti di telefono e email Controlla che il sito gode di buona reputazione Leggi le recensioni del sito rivenditore Leggi la politica e le modalità di reso Visiona attentamente le foto dei prodotti Leggi attentamente la scheda dei prodotti prima di concludere l’acquisto Contatta il servizio clienti per avere informazioni o richiedere delucidazioni Scegliere un mezzo di pagamento sicuro (carta di credito, carta prepagata, bonifico bancario, contrassegno) Prestare attenzione ai prodotti ricondizionati e leggere se si tratta di prodotti fallati o con difetti Qualche giorno prima dell’inizio del Black Friday è bene prendere nota dei prezzi degli articoli desiderati, compararli con quelli applicati da altri siti e visionare se, dopo l’inizio dei ribassi, i prezzi sono ribassati.

Ecco 10 regole auree da seguire attentamente per evitare truffe e fregature di ogni tipo.

A tutti quanti buon Black Friday e Cyber Monday 2019!