Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, spoiler: ‘Nazli ricattata dal malvagio Hakan’

Bitter Sweet spoiler delle prossime puntate: Il perfido Hakan ricatterà Nazli. Ecco il tranello architettato dall’Onder

Il tranello di Hakan

Nelle prossime puntate di Bitterweet, Ferit e Nazli, grazie alla testimonianza chiave di Deniz riusciranno ad ottenere l’affido esclusivo del piccolo Bulut.

Credete che Hakan si sia rassegnato all’idea di perdere per sempre la possibilità di fare carriera e di impossessarsi del Pusula Holding? Certo che no! Il suo cervello, sempre in funzione partorirà un nuovo e diabolico piano per riconquistare quanto perso.

L’Onder ricatterà così Nazli. Come arriverà al ricatto? Lo spietato Hakan coinvolgerà Asuman, la quale rivestirà anche lei un importante ruolo, ma di vittima.

Asuman vittima del marito di Demet

La sorella di Nazli si trova al locale del musicista, Deniz, in quanto è alla disperata ricerca di un lavoro. Li viene avvicinata dal un tale, un certo Muzzafer, il quale le propone di lavorare come cameriera durante una festa privata nella sua villa.

Deniz però, si accorge subito che le intenzioni dell’uomo non sono delle migliori così avvertirà Asuman di stargli alla larga per evitare che finisca ancora una volta nei guai.

Ciò che Deniz non sa è che Muzzafer è un complice di Hakan nel suo losco tranello. Asuman non gli darà ascolto. La ragazza così, nel giorno stabilito si recherà a casa dell’uomo dove si accorgerà che non è stata organizzata alcuna festa.

La sorella di Nazli commette un omicidio?

L’uomo secondo il piano disegnato da Hakan, cercherà di molestare la ragazza nella speranza di provocare una sua reazione. Ma Deniz fortunatamente trovandosi li al momento giusto, la salverà.

Qualche giorno dopo Asuman riceverà una telefonata da parte di Muzzafer, il quale le dirà di essere in possesso di alcune foto compromettenti che la ritraggono nuda. La ragazza così si recherà nuovamente alla villa dell’uomo per recuperarle. Li scoprirà che non esiste alcuna foto.

Stavolta però Asuman porterà con se una pistola e lo sparerà colpendolo alla spalla. L’uomo cadrà a terra e la sorella di Nazli crederà di aver commesso un omicidio.

In realtà Muzzafer indossava un giubbino antiproiettile prevedendo una risposta impulsiva della ragazza. Ciò poco conta dal momento in cui Hakan è riuscito comunque ad incastrare la sorella di Nazli con un video, in cui appare mentre spara al suo complice uscito illeso dall’agguato.

Nazli ricattata da Hakan

Hakan si recherà da Nazli e le mostrerà il video in cui Asuman spara al suo complice.

Il perfido Onder le proporrà di divorziare da Ferit. In cambio sua sorella non verrà denunciata e non rischierà il carcere per ‘tentato omicidio’.

Nazli è sconvolta e fuori di se. Mostrerà il video ad Asuman e poi si recherà da Muzzafer per cercare di risolvere civilmente la questione. Nazli cadrà nel tranello di Hakan? Quale sarà la prossima mossa dell’uomo? Staremo a vedere.