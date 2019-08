Bitter Sweet, anticipazioni del 20 Agosto: ‘Demet scopre il terribile segreto di Hakan’

Bitter Sweet: le anticipazioni delle puntate in onda Martedì 20 Agosto. Ecco che cosa accadrà nelle puntate 52 e 53

Da oggi Lunedì 19 Agosto riprende regolarmente il nostro consueto appuntamento con Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, la nota soap turca che ha ormai conquistato i telespettatori Italiani. Come sempre le puntate andranno in onda con doppio appuntamento su canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.40.

Nel caso in cui abbiate perso il filo o non abbiate avuto modo di guardare la puntata, basterà sintonizzarsi su Mediaset Play, dove potrete riguardare Bitter Sweet o godere dei contenuti speciali inerenti alla serie.

Scatta la scintilla tra Asuman e Deniz?

Nella puntata precedente di Bitter Sweet, Deniz ha avuto un terribile incidente in modo dopo essere stato accecato dalla gelosia dopo aver ricevuto l’ennesima dimostrazione che tra lui e Nazli non potrà mai accadere nulla, perchè la cuoca è legata sentimentalmente a Ferit.

Asuman saputo del terribile schianto che è costato a Deniz un braccio rotto, si recherà in ospedale da lui, dove se ne prenderà cura.

Tra i due scoppierà un’inaspettata scintilla?

Ferit e Nazli vengono smascherati

Nel corso di una violenta discussione tra Nazli e Asuman, la sorella della cuoca apprende la verità sul matrimonio con l’architetto.

Anche l’amica Fatos ed Engin sanno il vero motivo che ha spinto i due a convolare a nozze, e a tal proposito inizieranno a temere che il loro segreto venga messo in piazza.

Asuman nel frattempo si trasferirà a casa di Deniz, che a sua volta apprenderà la verità sul matrimonio tra Nazli e Ferit.

Demet scopre il terribile segreto di Hakan

Demet origlierà un’importante discussione tra il marito Hakan e il suo temibile scagnozzo Bekir.

In quel frangente scoprirà il terribile segreto del marito, ovvero l’uccisione del fratello.

Dopo aver saputo che è stato lui ad architettare l’omicidio che ha strappato via per sempre il fratello, deciderà di lasciarlo, ma l’Onder non prenderà bene la decisione della donna e regirà violentemente avendo paura che questa possa denunciarlo alla polizia.