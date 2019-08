Bitter Sweet: le anticipazioni delle puntate in onda da Lunedì 19 a Venerdì 23 Agosto. Ecco che cosa accadrà nelle puntate dalla 51 alla 55

A partire da Lunedi 19 Agosto, ritornerà puntuale il nostro appuntamento con Bitter Sweet – Ingredienti d’amore alle ore 14.40 su Canale 5. Tanti colpi di scena nelle prossime puntate dell’amata soap turca. Cosa succederà ai nostri protagonisti?

I sospetti di Hakan e Demet

Come abbiamo visto nelle precedenti puntate di Bitter Sweet. Nazli e Ferit decideranno di sposarsi legalmente, al fine di ottenere l’affidamento del piccolo Bulut, che attualmente vive a casa degli Onder e da cui vorrebbe scappare in quanto non si sente sereno.

Hakan e Demet e persino Deniz, inizieranno però a sospettare della veridicità del matrimonio tra Ferit e Nazli. A far scoppiare la scintilla il rifiuto da parte di Nazli di partecipare ad una importantissima mostra d’arte a Instanbul. I sospetti degli Onder sfoceranno in qualche altro piano malvagio per sabotare i ‘novelli sposi’?

Asuman smaschera la spia di Hakan

La sorella della cuoca Asuman, scoprirà che Baruk, il quale si era candidato per una posizione all’interno del ristorante di Nazli e Manami, è in realtà una talpa inviata da Hakan e Demet.

La ragazza dopo aver sentito parlare l’uomo con la sorella di Deniz, rivelerà tutto a Ferit il quale proverà ad estorcere informazioni all’uomo con la forza, ma lui scapperà a gambe levate.

Deniz avrà un terribile incidente in moto

Dopo aver visto per l’ennesima volta Ferit tra le braccia di Nazli, Deniz diventerà folle di gelosia, cosi salirà in sella alla sua motocicletta per correre via dai due sposini. Ma il fratello di Demet perderà il controllo del mezzo e si schianterà.

Verrà portato subito in ospedale, fortunatamente non in condizioni gravi, gli verrà infatti praticata solo un’ingessatura al braccio. Durante tutta la sua permanenza nella struttura ospedaliera ci sarà Asuman a prendedersi cura di lui, e la ragazza inizierà a legarsi in maniera pericolosa al musicista.

La sorella di Nazli infine scoprirà la verità dietro al matrimonio tra Ferit e la cuoca. Manderà tutto a monte anche stavolta?

Deniz testimonia all’udienza in tribunale

Arriverà il giorno dell’udienza in tribunale. Ferit e Nazli saranno in difficoltà in quanto accusati dai coniugi Onder di aver contratto matrimonio solo per ottenere l’affido di Bulut.

Entrerà anche Deniz, il quale deciderà inizialmente di complottare contro la cuoca e il suo migliore amico. Nazli nel corso di una pausa parlerà al musicista pregandolo di riflettere e di pensare al bene di Bulut.

Cosa sceglierà di fare Deniz? Ascolterà il suo cuore colmo di rabbia o la ragione? Staremo a vedere.

