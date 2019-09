Bitter Sweet, anticipazioni 4 Settembre: ‘Ferit e Nazli fanno l’amore nel bosco’ – VIDEO

Bitter Sweet: le anticipazioni della puntata in onda Mercoledì 4 Settembre. Ecco cosa accadrà nella puntata numero 68

Leman fa visita a Ferit

Nella puntata precedente di Bitter Sweet, la madre di Ferit ha raggiunto il figlio presso la sua bellissima villa a Instanbul.

La donna è decisa a conoscere Nazli, la sua nuova nuora. La madre dell’architetto è intenzionata a scoprire cosa si cela dietro il matrimonio così improvviso di Ferit e la cuoca.

I primi dubbi inizieranno a fare breccia nella mente della donna dopo una lunga chiacchierata con Deniz e l’ex fidanzata Pelin, la quale avrebbe dovuto sposare il figlio di Leman ben 7 anni prima.

Dunque vorrà assicurarsi che tutta questa ormai venuta a galla montatura, sia tale per il bene di Bulut e non perchè la cuoca voglia mettere le mani sui soldi di Ferit.

Hakan attua il suo nuovo diabolico piano

Hakan è sempre deciso a mandare in malora Ferit e strappargli dalle mani il piccolo Bulut.

L’Onder utilizzerà Asuman come esca e la complicità di Muzzafer, il quale stava per abusare della ragazza. In realtà l’uomo attiverà delle telecamere nascoste e provocherà la ragazza, la quale è arrivata li armata, dopo averle detto di essere in possesso di alcuni suoi scatti osè.

Lo scagnozzo di Hakan la provocherà al punto che Asuman farà partire dalla sua pistola uno sparo. Lui si fingerà morto, facendo credere alla ragazza di aver commesso un omicidio.

Hakan utilzzerà il video per uno dei suoi loschi ricatti.

Ferit e Nazli fanno l’amore per la prima volta

Ferit e Nazli si sono persi nel bosco, tra una chiacchiera e un’altra. I due così decideranno di ripararsi all’interno di uno chalet abbandonato.

In questo luogo magico e suggestivo, i due finalmente riusciranno a cofessare i loro reciproci sentimenti e si abbandoneranno per la prima volta alla passione, facendo l’amore tutta la notte.

I due si giureranno amore e piantando un ramoscello nel terreno, si prometteranno di ritornare li anche con Bulut.

Ecco il video in cui Nazli e Ferit dopo essersi confessati amore eterno fanno l’amore per la prima volta (SUB ITA – fonte youtube):