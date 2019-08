Bitter Sweet, anticipazioni 27 Agosto: ‘L’arma segreta di Hakan per distruggere Ferit’

Bitter Sweet: le anticipazioni della puntata in onda martedì 27 Agosto. Ecco che cosa accadrà nella puntata 62

Scatta la passione tra Ferit e Nazli

Nella precedente puntata di Bitter Sweet, Nazli organizza in onore di Ferit una festa di compleanno a sorpresa. Tutto sembrerà essere al suo posto e procedere liscio, fino a quando tra gli invitati spunta Pelin, l’ex fidanzata dell’architetto.

Le intenzioni della donna però non saranno delle migliori. Infatti Pelin arriverà alla festa carica di vendetta. L’Aslan appena la vedrà, andrà su tutte le furie, mentre Nazli ne resterà particolarmente turbata.

Questo dopo averla salutata la inviterà a lasciare la festa per non spezzare l’equilibrio e la serenità del momento.

La donna deciderà comunque di restare fino alla fine della festa non curante della richiesta di Ferit.

Al taglio della torta, dopo una serata ‘quasi’ perfetta, in cui l’Aslan non ha avuto occhi e parole che per la cuoca, la bacerà appassionatamente sorprendendo tutti, perfino Pelin che li guarderà con fare sconvolto.

L’asso nella manica di Hakan

Hakan, conoscendo molto bene la storia intercorsa tra Pelin e Ferit, non si lascerà sfuggire l’occasione di utilizzarla come arma a suo favore per distruggere il suo rivale.

Così, telefonerà la donna e le farà credere che Ferit non si è mai dimenticata di lei, e che in questi 7 anni senza, l’ha sempre amata e desiderata.

In questo modo l’Onder spingerà l’ex fiamma dell’architetto a raccontare al suo vecchio amore il vero motivo della loro rottura.

Ferit credeva l’avesse tradito ma in verità fu Demet a screditarla e a raccontare il falso sul suo conto per la forte gelosia nei confronti di Ferit, che tutt’ora nonostante sia sposato lo ossessiona.

Ferit in ultimo verrà sconvolto da Pelin che gli racconterà una verità tenuta a lui nascosta per 7 lunghi anni, una verità che in realtà non è altro che una bugia costruita da Hakan per confonderlo ancora di più. Pelin riuscirà nel suo intento di strappare dalle mani di Nazli l’architetto e Hakan a ottenere ciò che vuole?