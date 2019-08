Bitter Sweet, anticipazioni 26 Agosto: ‘Una brutta sorpresa per Nazli’

Bitter Sweet: le anticipazioni della puntata in onda Lunedì 26 Agosto. Ecco che cosa accadrà nella puntata 61

Cambio di programmazione: ritorna la puntata singola

A partire da Lunedì 26 Agosto, l’amata soap turca, Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, che narra la storia d’amore tra la cuoca Nazli e l’architetto Ferit, ritornerà al ‘singolo appuntamento’.

La serie andrà in onda come sempre a partire dalle 14.40 su Canale 5, e per chi se la fosse persa e volesse rivederla, potrà farlo sintonizzandosi su Mediaset Play.

Ma ora passiamo alle anticipazioni della puntata di Lunedì 26 Agosto. Ecco tutte le novità.

Festa con sorpresa: spunta la ex fidanzata di Ferit

Nella puntata precedente di Bitter Sweet, Nazli in occasione dell’imminente compleanno di Ferit deciderà di organizzare una grande festa a sorpresa.

Al grande evento si presenteranno numerosi invitati, vecchie conoscenze, amici dell’università e tra questi anche una vecchia fiamma di Ferit, la bellisima Pelin, con la quale la relazione giunse al capolinea a causa di un tradimento da parte di lei.

La ragazza però sembra non essere li per caso, pare infatti che abbia con l’architetto una faccenda in sospeso da risolvere. La questione farà andare Nazli su tutte le furie. Quale sarà la prossima mossa della cuoca? Pelin è arrivata per rovinare il suo matrimonio?

Hakan fa tremare Ferit

Hakan assetato di potere, non si arrende, e dopo aver fatto uccidere Tahir, inserirà all’interno del Pusula Holding una nuova spia, che possa seguire tutte le mosse dell’architetto.

Ferit, cercherà Tahir ovunque, ignaro della sua morte per mano di Demet, la quale a sua volta è però caduta nella trappola di Hakan credendo di colpire con la sua pistola un semplice manichino.

Nazli sovrastata dal mutuo

Le spese per mantenere il suo locale di cucina giapponese si fanno sempre più ingenti. Nazli è letteralmente sovrastata dal mutuo del suo ristorante aperto con Manami. Così per far fronte alle spese deciderà di impartire lezioni di cucina.

La sua idea basterà per coprire i debiti? Perchè la cuoca non ha chiesto aiuto a suo marito Ferit? Come la prenderà quest’ultimo quando scoprirà che la moglie ha problemi di genere finanziario e non gli ha chiesto aiuto? Staremo a vedere.