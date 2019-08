Bitter Sweet, anticipazioni 21 Agosto: ‘Deniz perde il controllo e aggredisce Ferit’

Bitter Sweet: le anticipazioni delle puntate in onda mercoledì 21 Agosto. Ecco che cosa accadrà nelle puntate 55 e 56

Hakan e Demet chiedono la collaborazione di Asuman

Nella precedente puntata di Bitter Sweet, Deniz scoprirà che il matrimonio tra Nazli e Ferit non è altro che una farsa per far si che l’architetto possa ottenere l’affido del nipotino.

Quando Nazli scoprirà che Deniz è a conoscenza della verità andrà su tutte le furie e litigherà con sua sorella Asuman, che ancora una volta a sua detta avrebbe tradito la sua fiducia.

Ma stavolta non è stata la ragazza a rivelare il segreto dei due novelli sposi. Come avrà fatto Deniz a scoprire il tranello?

Intanto gli Onder richiedono nuovamente la collaborazione di Asuman nel giorno della sentenza, ma la ragazza li raggirerà.

La sentenza definitiva per l’affido di Bulut

Deniz dopo aver scoperto la verità, avrà una furiosa lite con Ferit. Il musicista perderà le staffe fino ad aggredirlo verbalmente e a sfiorare una rissa.

L’ex fidanzato di Alya minaccerà l’architetto di testimoniare contro di lui e Nazli il giorno della sentenza.

Arriva finalmente il giorno della sentenza definitiva che deciderà le sorti del piccolo Bulut.

L’arrivo di Deniz in tribunale, farà tremare Nazli e Ferit, i quali temono che il musicista possa rivelare la verità sul matrimonio. Il giudice chiederà una breve pausa.

In questo frangente Deniz avrà una discussione con Nazli, la quale lo inviterà a pensare al bene del bambino e di non agire di polso rischiando di fare il ‘male’ del piccolo Bulut il cui unico desiderio è quello di vivere con lo zio e la cuoca.

Deniz avrà modo di riflettere abbastanza da poter prendere la sua decisione. Quale sarà la sua prossima mossa? Si lascerà guidare dalla rabbia o penserà a ciò che è meglio per il piccolo Bulut? Staremo a vedere.

