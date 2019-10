Bimbo morto a scuola, “Quando ho sentito le grida…”: emerge il racconto straziante della maestra

Un grande lutto per il bimbo morto a scuola dopo essere precipitato dalla tromba delle scale. Ora emerge il racconto straziante di una delle maestre

Per il bimbo morto a scuola nessuno si da pace e ora il racconto delle maestre fa rivivere dei momenti strazianti.

Le indagini degli inquirenti

Il piccolo Leonardo è deceduto dopo una lunga agonia a causa di una sua caduta a scuola, mentre tornava dal bagno. La ricostruzione vede il piccolo prendere una sedia con le rotelline sotto, appoggiarla alla righiera e salirci sopra – per poi in qualche modo cadere dalla tromba delle scale per 10/12 metri.

Le indagini da parte degli inquirenti proseguono e la Procura di Milano ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. Ieri mattina il Ministro dell’Istruzione Fioramonti ha voluto incontrare – in forma privata – la dirigente scolastica dell’istituto dove è accaduta la tragedia:

“rispetto moltissimo la famiglia e immagino voglia avere il massimo della riservatezza per una tragedia di tale livello”

Il racconto della maestra di Milano

Il racconto, come si evince anche da TgCom24, è stato affidato dalla maestra al suo legale. La donna è già stata ascoltata come persona informata sui fatti e sino a questo momento non ci sono comunicazioni in merito ad una sua possibile iscrizione al registro degli indagati:

“ho sentito trambusto fuori dall’aula e poi quelle grida… e’ stata una tragedia assistere ad una scena del genere”

Raccontando di averlo visto solo pochi minuti prima sorridere e scherzare in classe:

“ogni volta che entrerò in una scuola penserò a lui”

Prosegue poi mandando un abbraccio alla famiglia della vittima. Questa maestra è l’insegnante di sostegno, che quella mattina si trovava in aula con la maestra mentre il piccolo si è recato in bagno – prima della grande tragedia.

L’avvocato ha evidenziato che la stessa ha preso dei giorni di licenza per superare quanto accaduto, prima di poter tornare a scuola.