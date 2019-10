Morto il bambino precipitato a scuola: la triste conferma dei medici del Niguarda

E’ morto il bambino precipitato a scuola a Milano, la conferma è arrivata dopo una nota di accertamento. Un grande dolore per una piccola vita spezzata

E’ morto questa mattina il bambino precipitato a scuola anche se la notizia è stata divulgata solo pochi minuti fa, con il grande dolore dei suoi genitori e familiari.

La terribile morte del bambino di Milano

Il piccolo ricoverato che lottava per la vita, dopo un volo di 12 metri all’interno della sua scuola elementare, non ce l’ha fatta. Aveva solo cinque anni e la caduta è stata per lui fatale, nonostante i medici del Niguarda abbiano fatto il possibile per salvarlo.

Come si evince da Il Corriere della Sera, i medici questa mattina hanno avviato il l’accertamento di morte a livello neurologico con un controllo sei ore come da nota dell’Ospedale stesso.

Da pochi minuti è pervenuta la conferma dolorosa e straziante del piccolo che non è riuscito a sopravvivere. L’impatto gli ha causato lesioni in tutto il corpo e un grave trauma cranico.

Spostato nel reparto di Rianimazione, a seguito di una lunga operazione dei medici di Neurologia che avevano cercato di ridurre la pressione intra cranica.

I genitori gli sono sempre stati accanto, così come amici e familiari.

Le condizioni dei suoi compagni delle elementari

I compagni della scuola elementare sono seguiti a livello psicologico da un esperto del settore, oltre che dalle maestre dopo la vicenda che ha scosso tutti quanti.

Il bimbo, secondo quanto emerge, è caduto al ritorno dal bagno: la maestra di inglese era in classe insieme a quella di sostegno. Il piccolo ha chiesto di andare in bagno due volte per urgenza e gli è stato accordato il permesso, sapendo che fuori ci sarebbe stata la bidella ad accompagnarlo.

Ma proprio quella mattina la donna si è ritrovata con il seguire altri due bambini di due sezioni diverse: una casualità che ha portato a questa terribile perdita.

Ci stringiamo al dolore della famiglia.