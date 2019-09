Bianca Guaccero si sfila le coppe del reggiseno in diretta, il gesto infiamma il pubblico- Video

Bianca Guaccero si sfila le coppe del reggiseno in diretta, il gesto...

La conduttrice di ‘Detto Fatto’ Bianca Guaccero provoca il pubblico in diretta. L’attrice di Capri si sfila le coppe del reggiseno in diretta. Il video infiamma il web

E’ iniziata ieri la nuova stagione di ‘Detto Fatto’, condotto dalla bellissima artista, Bianca Guaccero.

Nelle ultime ore, l’attrice è rimbalzata al centro del gossip per la sua ultima provocazione al pubblico, una provocazione ma allo stesso tempo un inno alla bellezza naturale, senza artifici.

Bianca Guaccero, si sfila le coppe del reggiseno a ‘Detto Fatto’

Un’inizio di puntata davvero scoppiettante quella di ieri 16 Settembre per Bianca Guaccero a ‘Detto Fatto’.

Recentemente al centro delle polemiche perchè ritenuta troppo magra dal pubblico, la bella conduttrice, ha voluto provocare i telespettatori lanciando un messaggio forte, soprattutto alle donne che la seguono, ovvero ‘siamo come siamo’ e siamo belle e speciali esattamente ‘così’ senza artifici, senza trucchi.

Così l’attrice di Capri ha esordito:

‘Sapete che vi dico? Lo faccio io per prima! E io sono così, non me ne importa niente. Prendere o lasciare’

La reazione del web al gesto della conduttrice

Un messaggio forte e importante quello lanciato dalla conduttrice nel corso della prima puntata di ‘Detto Fatto’, ma come al solito travisato e vittima di commenti da parte di chi non riuscendo ad andare oltre il proprio naso si è lanciato in una serie di commenti, anche inopportuni.

Pare non sia stato a loro gradito ‘il modo’ con cui un messaggio simile sia stato presentato, ne come sia stato strutturato per quest’anno la nuova stagione di ‘Detto fatto’. Ecco cosa si legge al di sotto del video pubblicato sull’account Instagram del format:

‘Che pagliacciata’

poi chi si chiede come mai, la conduttrice ‘urli continuamente’ nell’arco della puntata, una cosa ritenuta al quanto fastidiosa:

‘Per favore simpatica Guaccero meno mercato rionale … perché urli?’

e ancora, chi si lamenta dell’impostazione del programma, ritenuto povero di contenuti, o comunque una trattazione di questi ultimi troppo sintetica per quanto ritenuti interessanti dal pubblico stesso:

‘Tv urlata e senza contenuti…..siete molto peggiorati’

e infine chi mette in discussione la figura della conduttrice ritenendola ‘ansiogena’:

‘I commenti sono più negativi perché urli troppo e sei agitata metti ansia’

Dopo la sfilza di commenti negativi, ci sarà una reazione o cambiamento per quel che riguarda l’impostazione del format? Staremo a vedere.