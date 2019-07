Bianca Guaccero irriconoscibile ‘Troppo magra’: la foto sui social preoccupa i fan

L’attrice di ‘Capri’ Bianca Guaccero irriconoscibile sui social: ‘troppo magra’. La reazione della conduttrice alla preoccupazione dei fan

Bianca Guaccero, talentuosa attrice nota per l’amata fiction ‘Capri’ e conduttrice di ‘Detto Fatto’ è tra le artiste più talentuose del panorama dello spettacolo italiano.

Nelle ultime settimane, la bella attrice si è goduta una rilassante vacanza a Formentera, in compagnia di una sua amica, di cui ha condiviso sui social qualche momento.

L’attrice appare serena e rilassata ma i fan non hanno potuto fare a meno di notare che la Guaccero sia tanto dimagrita al punto da preoccuparsi della sua salute.

Bianca Guaccero tra critiche e preoccupazione

Lo scatto pubblicato da Bianca Guaccero, ha attirato subito l’attenzione dei fan, i quali si sono divisi tra preoccupazione per la sua troppa magrezza, critiche per il suo seno piccolo ma infondo senza ritocchi, e elogi per il suo essere rimasta ‘naturale’, come poche donne dello spettacolo, che al contrario hanno deciso di ricorrere alla chirurgia estetica.

Ecco cosa si legge tra i commenti:

‘questi commenti sul seno sono veramente penosi.Bianca è una delle poche a non aver ricorso alla chirurgia estetica ed è solo da ammirare ,perché oltre ad essere bellissima senza ritocchi ha anche talento da vendere’

La rezione della Guaccero alle critiche social

Non si è fatta attendere la reazione di Bianca Guaccero, alle critiche mosse dagli utenti sul suo profilo social sul suo peso e sulla sua magrezza.

La risposta è stata delle più fini e delle più eleganti, caratteristiche che contraddistinguono l’amata attrice. Ecco cosa ha dichiarato:

‘Io non dimagrisco… non non-mangio, sono solo cambiata. Anzi ti dirò di più, con i ritmi che abbiamo, alle volte, bisogna essere anche un po’ dei “maratoneti”… allenarsi per tenere in piedi i muscoli. Poi spero e mi impegno sempre per esprimere altro nella vita come sul palcoscenico’

e ancora, sottolinea che la bellezza prima o poi svanisce, ma è ciò che siamo dentro che invece resta:

‘Non è il kilo, la tetta, il sedere a compasso che restano, ahimè… la pienezza, la pelle liscia, il turgore, col tempo cambiano, anche se non ci sforzassimo con ogni mezzo e ritrovato della medicina per fermare il passaggio del tempo… ciò che resta piuttosto è un sorriso pieno di positività, una lacrima piena di verità, quegli attimi in cui riesci a darti agli altri, a dire quello che senti, sì quello resta’

poi conclude, dichiarando che sarebbe una ‘mortificazione’ per l’essere umano, se una donna venisse giudicata solo per la sua esteriorità: