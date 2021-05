Benedetta Rossi annuncia che venderà il pesce per strada: ‘Se va male…’

La food blogger ha lasciato i fan senza parole con il suo ultimo post. Benedetta Rossi ponta a cambiare lavoro? La decisione.

Grazie alla televisione, Benedetta Rossi, ha potuto realizzare tanti sogni. La food blogger è diventata molto famosa in Italia e il suo profilo instagram è uno dei più seguiti.

Sui social è sempre attivissima ed è per questo che ha voluto condividere anche l’ultimo scatto che la mostra in una veste inedita e che potrebbe non piacere ad alcuni fan abituati alla sua presenza in TV.

LEGGI ANCHE –> Benedetta Rossi, terribile incidente in casa: ‘Non riesco a parlare dalla rabbia’

Benedetta Rossi venditrice di pesce ambulante

Sicuramente i fan non si aspettavano una foto simile. Benedetta Rossi è stata immortalata mentre va in giro col suo carretto a vedere il pesce. La food blogger sostiene ironicamente che questa sarebbe una buona alternativa al suo lavoro attuale se le cose dovessero andare male.

Il post ovviamente è subito diventato virale. Nessuno si aspetterebbe di vedere, dopo la fama raggiunta, di vederla in giro per il paese a vedere del pesce o qualsiasi altra cosa. Il lavoro da ambulante è bello impegnativo anche se ha le sue soddisfazione e i suoi pregi.

Benedetta però sa quanto i suoi fan la amano e di certo non si sogna di abbandonare all’improvviso la sua carriera televisiva.

Benedetta e la foto nel carretto

Qualcuno sui social ha commento al suo post goliardico che sicuramente ci sarebbe una lunghissima fila di persone disposte a comprare il pesce dal suo carretto.

Essendo lei un’esperta di cucina saprebbe, senz’altro, suggerire ai suoi clienti qual è il pesce più fresco e saprebbe anche come cucinarlo al meglio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)



Come sempre, anche sotto la foto da ‘pescivendola’ i complimenti non sono mancati. Tanti gli elogi alla sua simpatia e semplicità, le due qualità che le hanno permesso di entrare nel cuore degli italiani.