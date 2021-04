Benedetta Rossi, terribile incidente in casa: “Non riesco a parlare dalla rabbia”

Benedetta Rossi è ancora molto scossa per quello che è successo nella sua abitazione. Addirittura non riusciva nemmeno a parlare: scopriamo cosa è accaduto!

La cuoca del web è riuscita a raccontare tutto nelle sue stories Instagram e a filmare con il telefono il disastro in casa sua, davvero un terribile episodio da dimenticare.

Il terribile incidente di Benedetta Rossi

Poche ore fa, la cuoca del web ha mostrato nelle sue stories Instagram il danno irreparabile accaduto proprio in casa sua, nella campagna marchigiana.

Lei abita nelle campagne delle Marche, dove si svolgono anche le riprese di Fatto in Casa con Benedetta.

La cuoca possiede anche un suo agriturismo, infatti è la location del suo programma e come abbiamo detto prima, si trova proprio in mezzo al verde.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

In via Altidona a Fermo c’è proprio la splendida abitazione di Benedetta e suo marito Marco.

Vivere immersi nella natura è proprio una loro scelta di vita ma loro sono innamorati degli animali, delle piante e di tutto ciò che il verde offre.

Ma come tutti sapranno, non è facile perché possono capitare moltissimi incidenti inaspettati.

Benedetta ovviamente ha anche un ottimo orto e delle bellissime piante che si trovano proprio nel suo giardino di casa.

Davanti al portone della sua tenuta, c’erano delle bellissime rose che proprio lei aveva piantato ma qualcosa è andato storto, perché poche ore fa ha trovato tutto completamente distrutto.

Ma cosa è successo? scopriamo il racconto della cuoca del web!

Il racconto dell’incidente di Benedetta Rossi

Benedetta dopo aver visto in frantumi le sue bellissime rose, sa bene chi è il colpevole e per questo con il suo telefonino va dal diretto interessato e dice:

“Tu, proprio tu, io ce l’ho con te, facciamo vedere cosa hai combinato? sei un vero delinquente”

La Rossi si riferisce al suo cagnolone Cloud, che mentre lei ha passato tutto il giorno al computer, lui si è divertito a distruggere tutte le sue rose.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Inoltre Benedetta sottolinea che dalla rabbia non riesce proprio a parlare e allora decide di andare dov’è il danno e mostrarlo ai suoi follower, sgridando ancora una volta il cucciolone.

Però la cuoca si è mostrata anche preoccupata per Cloud, dato che ha mozzicato anche i gambi delle rose che avevano delle spine davvero grandi e appuntite, come mostra nel video.

Un vero disastro, speriamo che il cane non si sia fatto male con le spine e che Benedetta la prossima volta faccia più attenzione a mettere le rose, magari in futuro le seminerà dove Cloud non può arrivare.

Questa è una vecchia foto con il suo cane Nuvola, dove si intravedono le sue tanto amate rose inglesi.