Benedetta Rossi, incidente in cucina ‘Non doveva farlo’: bufera sui social contro la nota food blogger

Benedetta Rossi duramente criticata dai fan, la replica della food blogger: “Vi spiego il perché”

Sul web è una delle food blogger più amate e seguite. Stiamo ovviamente parlando di Benedetta Rossi. Su Youtube ha creato un canale ‘Fatto in Casa da Benedetta‘ con tante ricette squisite e tanti suggerimenti per creare piatti gustosi e stupire i tuoi ospiti. Di recente, è stata duramente criticata dai fan che da sempre la seguono e per tale motivo è dovuta intervenire spiegando le motivazioni del suo gesto.

Benedetta Rossi: rimproverata dai fan

Come sempre, Benedetta Rossi si dedica completamente alla realizzazione di ricette gustose che piacciono davvero a tutti, svelando segreti di cucina. Dopo la realizzazione dell’olio di iperico, ha deciso di crearne una nuova preparando il nocino famoso liquore a base di questo frutto che deve essere raccolto proprio nel mese di giugno per garantire il miglior risultato.

Ma, a detta dei fan, la nota food blogger ha commesso un errore. Questi hanno precisato che, per preparalo, è necessario raccogliere i frutto non prima della fine del mese. Immediata la risposta della Rossi.

La risposta della food blogger

Non è mancata la risposta di Benedetta Rossi, la quale ha precisato che ha volutamente anticipare la data prevista per un determinato motivo:

“Vi spiego. Quando ho fatto il liquore in quel periodo, le noci risultavano troppo dure ed ho fatto fatica. Ecco perchè ho fatto prima”

Proprio in merito alla preparazione di quest’ultimo la Rossi è stata bonariamente ‘bacchettata’ dai fan.

