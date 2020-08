Benedetta Rossi ‘Mi è preso il panico’: errore di distrazione, la food blogger si sfoga con i fan

Benedetta Rossi, piccolo imprevisto dopo la morte di Nuvola: il racconto della food blogger sui social

Una delle influencer più amate del mondo della cucina è, senza alcun dubbio, Benedetta Rossi.

Di recente, è tornata sui social per condividere un piccolo imprevisto inerente alla realizzazione del suo nuovo libro di ricette.

Piccolo imprevisto per Benedetta Rossi

Non è un periodo semplice per Benedetta Rossi. In questi giorni è venuto a mancare la sua amica a quattro zampe, Nuvola con la quale ha convissuto per ben 17 anni. La notizia della scomparsa del suo cane è stata diffusa tramite Instagram dalla nota food blogger con un post che ha commosso il popolo del web. Numerosi i messaggi di vicinanza e d’affetto, tra questi anche quello di Antonella Clerici che qualche anno fa ha perso il suo Oliver. Una ferita che nemmeno il tempo è riuscita a guarire.

Dopo la morte del suo amato cane, la chef ha dovuto fare i conti con un altro problema che le ha causato qualche momento di panico.

Il racconto della food blogger sui social

Come già annunciato nelle scorse settimane, Benedetta Rossi è impegnata alla realizzazione di un nuovo libro di ricette. Nel dettaglio, la nota food blogger è alle prese con gli ultimi passaggi per poter pubblicare la sua opera.

Durante una stories, la chef ha dichiarato che all’improvviso le è preso il panico mentre ricontrollava una sua ricetta:

“Oggi mi è preso il panico perché mentre stavo ricontrollando le ricette mi sono accorta che quella degli gnocchi con ricotta e spinaci l’avevo inserita nel terzo libro e adesso devo trovare qualcosa per sostituirla”

Nulla di grave, ma è il momento di trovarne una nuova per inserirla nel suo nuovo libro.