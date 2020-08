Antonella Clerici grave lutto, la tremenda perdita di Benedetta Rossi ‘Rivivo l’agonia…’

Antonella Clerici, un lutto difficile da dimenticare: l’abbraccio social a Benedetta Rossi per la scomparsa di Nuvola

Di recente, Benedetta Rossi ha condiviso sui social il lutto che l’ha colpita: è venuta a mancare Nuvola, dopo ben 17 anni insieme.

La scomparsa del cane della food blogger ha riaperto una ferita nel cuore di Antonella Clerici.

Lutto per Benedetta Rossi: addio a Nuvola

In questi giorni è apparso sui social di Benedetta Rossi un post che ha lasciato tutti senza parole. E’ venuta a mancare la sua amica a quatto zampe, Nuvola. Su Instagram, la nota food blogger ha sempre tenuto informati i suoi follower sulle condizioni di salute del suo cane che si erano aggravare soprattutto nell’ultimo periodo. Dopo 17 anni insieme, la sua scomparsa lascia un vuoto nel cuore dei suoi padroni.

Questo evento ha riaperto una ferita nel cuore di Antonella Clerici, che qualche anno fa ha perso il suo amato Labrador.

Il messaggio di Antonella Clerici sui social

Ad unire le due donne, oltre alla passione per la cucina, è l’amore per gli animali. Qualche anno fa, Antonella Clerici ha perso il suo Oliver. Il Labrador l’ha accompagnata per ben 15 anni della sua vita e si è spento a causa di una lunga malattia. Ancora oggi, il ricordo del suo amico a quattro zampe è vivissimo nel suo cuore e nella sua mente.

La scomparsa di Nuvola ha riaperto questa ferita. E tramite il suo account IG, la conduttrice milanese ha voluto abbracciare la sua collega, Benedetta Rossi. A tal proposito, le ha scritto un commovente messaggio:

“Come ti capisco… è stato come rivivere l’agonia del mio Oliver. Vi abbraccio”

Molti sono i messaggi di vicinanza per il volto di Fatto in casa da Benedetta.