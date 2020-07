Benedetta Rossi devastata, il dramma della food blogger: ‘L’ha distrutto’

Dramma per Benedetta Rossi: ecco cosa è successo alla food blogger più amata d’Italia. Dopo il maltempo la devastante scoperta

Tra le food blogger più amate del nostro Paese vi è, senza alcun dubbio, Benedetta Rossi. Da anni, è protagonista di programmi di cucina che fanno il pieno di like sui social.

Nella serata di ieri, la chef si è lasciata andare in un triste sfogo sui social: il suo orto è andato distrutto, ecco cosa è accaduto.

Benedetta Rossi: orto distrutto

La nota food blogger è al timone del programma di cucina che si pone lo scopo di condividere ricette deliziose e segreti per realizzare al meglio ogni ricetta. Benedetta Rossi è una vera star per gli appassionati di cucina e i suoi programmi sui social sono seguitissimi. Di recente, la chef si è lasciata andare in una triste confessione sul suo account IG. La donna afferma che si tratta di un periodo non semplice per i diversi progetti di lavoro in cui è impegnata. La moglie di Marco Gentili ha terminato le nuove riprese per la sua trasmissione e per questo motivo ha deciso di scusarsi pubblicamente per la sua assenza dal noto social network.

La food blogger usa i social per comunicare quotidianamente con i suoi fan parlando di cose belle in genere. Nella serata di ieri, invece, ha condiviso il suo dramma personale su Instagram: ecco cosa è successo.

Il racconto social

La nota food blogger ama condividere gli attimi più importanti della sua vita quotidiana sui social. Nella serata di ieri, ha raccontato che il suo orto è andato distrutto.

Come è noto, il nostro Paese è interessato dal maltempo che si è abbattuto sulla campagna pascoliana, nelle Marche distruggendo l’orto di Benedetta. Ma il suo compagno ha notato la presenza di un bellissimo arcobaleno: insomma un dramma a lieto fine.